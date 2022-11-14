Психолог Ставрова рассказала о возможных отклонениях в развитии детей до двух лет

Ведущий психолог тюменского регионального центра «Семья» Александра Ставрова рассказала о возможных отклонениях в развитии детей до двух лет.

«Задержки возможны не только в развитии речевого аппарата, но и двигательного, что может говорить о нарушениях в нервной системе. Например, когда двухлетний малыш ведёт себя как восьмимесячный ребёнок: ползает, отказывается ходить, капризничает, не пробует прикорм. Возможно, это могут быть симптомы каких-то психических расстройств», — заявила она в беседе с изданием «Вслух.ру».

Кроме того, сказала эксперт, у ребёнка могут наблюдаться проблемы в моторном развитии, но до перехода к дошкольному возрасту есть время, чтобы запомнить навыки лепки, аппликации и других творческих занятий.

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