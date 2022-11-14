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Операторы Системы-112 в Подмосковье обработали более 9 млн обращений с начала года

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Операторы Системы-112 в Московской области обработали более 9 млн обращений с начала 2022 года.
Операторы Системы-112 в Подмосковье обработали более 9 млн обращений с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

«На данный момент вызовы принимаются пятью способами: посредством звонков со стационарных и мобильных телефонов (в том числе без SIM-карт), с помощью смс-сообщений, обращений, поступающих через мобильное приложение, сигналов с оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС», а также через Skype с помощью сурдопереводчиков», — заявили в пресс-службе.

Наиболее популярным способом обращения являются телефонные звонки, на которые приходится более 92% от общего числа вызовов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что социальными услугами в Московской области пользуются более 80 тыс. жителей.

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