Операторы Системы-112 в Подмосковье обработали более 9 млн обращений с начала года

Операторы Системы-112 в Московской области обработали более 9 млн обращений с начала 2022 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

«На данный момент вызовы принимаются пятью способами: посредством звонков со стационарных и мобильных телефонов (в том числе без SIM-карт), с помощью смс-сообщений, обращений, поступающих через мобильное приложение, сигналов с оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС», а также через Skype с помощью сурдопереводчиков», — заявили в пресс-службе.

Наиболее популярным способом обращения являются телефонные звонки, на которые приходится более 92% от общего числа вызовов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что социальными услугами в Московской области пользуются более 80 тыс. жителей.