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В России стали чаще принимать на работу по знакомству или рекомендации

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Из исследования, проведённого сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, следует, что в России за год чаще стали принимать на работу по рекомендациям.
В России стали чаще принимать на работу по знакомству или рекомендации
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru».

Принимавшие участие в опросе менеджеры по персоналу отметили, что трудоустраивали работников по совету коллег (74%), по рекомендации друзей, знакомых и родственников (36%), других людей — сотрудников из других компаний, подписчиков в соцсетях (32%), бывших сотрудников компаний (31%).

За уходящий год потребность в персонале более чем на 50% закрыли с помощью рекомендаций  4% компаний. Ещё в 4% организаций таким образом приняты 25—50% сотрудников. От 10 до 25% работников взяли «по знакомству» в 15% компаний.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с ФАН рассказала о главных ошибках соискателей на собеседовании.

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