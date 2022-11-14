В Подмосковье автобусы перевезли пассажиров до садовых товариществ более 730 тысяч раз

В Московской области в апреле — ноябре 2022 года маршрутами до садовых товариществ воспользовались более 730 тыс. раз, что на 19% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

Как напомнила зампред областного правительства Анна Кротова, сезонный транспорт запустили в 2018 году.

«В этом году было запущено свыше 40 автобусных маршрутов, которые оказались в числе самых популярных у жителей и гостей Московской области — за шесть месяцев было совершено более 730 тыс. поездок», — сказала она.

Ранее «Невские новости» сообщали, что водное путешествие из Санкт-Петербурга в Кронштадт совершили свыше 104 тыс. человек за год.