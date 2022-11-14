Узнать больше

В Подмосковье автобусы перевезли пассажиров до садовых товариществ более 730 тысяч раз

Короткая ссылка
В Московской области в апреле — ноябре 2022 года маршрутами до садовых товариществ воспользовались более 730 тыс. раз, что на 19% больше, чем годом ранее.
В Подмосковье автобусы перевезли пассажиров до садовых товариществ более 730 тысяч раз

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.

Как напомнила зампред областного правительства Анна Кротова, сезонный транспорт запустили в 2018 году.

«В этом году было запущено свыше 40 автобусных маршрутов, которые оказались в числе самых популярных у жителей и гостей Московской области — за шесть месяцев было совершено более 730 тыс. поездок», — сказала она.

Ранее «Невские новости» сообщали, что водное путешествие из Санкт-Петербурга в Кронштадт совершили свыше 104 тыс. человек за год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить