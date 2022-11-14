В Подмосковье автобусы перевезли пассажиров до садовых товариществ более 730 тысяч раз
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Минтранс.
Как напомнила зампред областного правительства Анна Кротова, сезонный транспорт запустили в 2018 году.
«В этом году было запущено свыше 40 автобусных маршрутов, которые оказались в числе самых популярных у жителей и гостей Московской области — за шесть месяцев было совершено более 730 тыс. поездок», — сказала она.
Ранее «Невские новости» сообщали, что водное путешествие из Санкт-Петербурга в Кронштадт совершили свыше 104 тыс. человек за год.