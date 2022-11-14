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Психолог Гришаева порекомендовала чаще отдыхать при отсутствии отпуска

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Кандидат психологических наук Светлана Гришаева, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ, посоветовала чаще отдыхать при отсутствии отпуска.
Психолог Гришаева порекомендовала чаще отдыхать при отсутствии отпуска
  • Gettyimages.ru

«В основе переутомления лежит истощение нервных структур. С одной стороны, это сигнализирует о необходимости перейти к отдыху, чтобы не допустить крайнего истощения. С другой стороны, способствует тренировке функций организма, их совершенствованию и развитию», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как отметила эксперт, если у работника нет возможности взять отпуск, нужно научиться восстанавливаться, например рационально распределять силы в течение дня, делать паузы по 5—10 минут.

«Если есть возможность сделать продолжительный перерыв, постарайтесь хотя бы ненадолго выйти на свежий воздух, чтобы обеспечить приток кислорода. Вообще, прогулки на свежем воздухе, двигательная активность, налаженный режим сна, отказ от вредных привычек и правильное питание — обязательные условия профилактики переутомления», — сказала Гришаева.

Ранее психолог Ольга Гуманова в беседе с ФАН дала советы по борьбе с хандрой.

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