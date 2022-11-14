В АТОР назвали самые популярные внутренние направления среди россиян на Новый год

Согласно рейтингу Ассоциации туроператоров (АТОР), составленному на основе бронирований на даты новогодних праздников, самый большой интерес россияне проявляют к отечественным горным курортам.

Об этом пишет Life.ru.

Как отмечают эксперты, наиболее востребованы самые дорогие по цене курорты: Роза Хутор, Красная Поляна и горно-туристический центр «Газпром» — места в них на новогодний период забронированы на 80—85%, а в чуть уступающих в ценовой категории — Домбае, Шерегеше, Архызе и Приэльбрусье — примерно на 75%.

В следующем по популярности кластере (исторический туризм) лидером новогоднего бронирования стал Петербург. Второе место заняла Москва, далее расположились туры по городам Золотого кольца России и Казань.

В сфере заграничного отдыха в лидерах Египет, ОАЭ, Таиланд и Куба.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в российской Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.