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Эндокринолог Шарибжанова назвала ожирение в области шеи возможным признаком синдрома Кушинга

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Детский врач-эндокринолог эндокринологического отделения РДКБ РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Евгения Шарибжанова рассказала о синдроме Кушинга — патологии, провоцирующей ожирение, атрофию мышц и аритмию.
Эндокринолог Шарибжанова назвала ожирение в области шеи возможным признаком синдрома Кушинга
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«Основным признаком синдрома Кушинга является выраженное ожирение, при этом излишняя масса тела распределена неравномерно — жир откладывается в области лица, шеи, груди, спины и живота. Конечности, как правило, остаются худыми. Лицо становится лунообразным, на нём появляется лихорадочный багрово-красный румянец, наблюдается угревая сыпь», — перечислила Шарибжанова в беседе с газетой «Известия».

По словам эндокринолога, синдром Кушинга может возникнуть в любом возрасте и быть как врождённым, так и приобретённым.

Среди факторов риска развития этого заболевания выделяют пол (женщины болеют в пять раз чаще мужчин), гормональные изменения, общую интоксикацию организма, длительную гормональную терапию и прочее.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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