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Юлия Шойгу рассказала о работе Центра экстренной психологической помощи МЧС

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Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу рассказала о направлениях работы организации, а также о наиболее актуальных задачах и вызовах, которые встают перед учреждением.
Юлия Шойгу рассказала о работе Центра экстренной психологической помощи МЧС
  • РИА Новости

«В этом году, помимо выполнения своих постоянных обязанностей, мы работаем с людьми, которые вынуждены были покинуть места своего постоянного пребывания в связи с проведением специальной военной операции», — отметила она в беседе с «Известиями».

Кроме того, специалисты центра в рамках проведения СВО участвуют в гуманитарной работе, которая проводится на новых российских территориях, добавила Шойгу.

Центру в этом году исполнилось 23 года. Его основные задачи — психологическая помощь личному составу МЧС России, работающему в экстремальных условиях, а также людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Ранее ФАН сообщало, что волонтёры Общероссийского народного фронта (ОНФ) доставили продукты и средства гигиены пожилым и нуждающимся жителям труднодоступных населённых пунктов ЛНР.

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