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Терапевт Романенко отметила, что густая кровь может свидетельствовать о развитии опухолей

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что слишком густая кровь может свидетельствовать о ряде серьёзных заболеваний, в том числе об образовании опухолей.
Терапевт Романенко отметила, что густая кровь может свидетельствовать о развитии опухолей
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«Сгущение крови говорит о воспалительном, а также опухолевом процессе. Это может быть заболевание, которое называется эритремия (когда вырабатывается избыточное количество клеток крови. — RT)», — объяснила она в беседе с «Москвой 24».

Другая частая причина — заболевания лёгких, отметила Романенко. Они приводят к увеличению количества красных кровяных телец.

Также густая кровь может свидетельствовать о наличии наследственных патологий, заключила терапевт.

Ранее врач-невролог доктор медицинских наук Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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