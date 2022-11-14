Терапевт Романенко отметила, что густая кровь может свидетельствовать о развитии опухолей

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что слишком густая кровь может свидетельствовать о ряде серьёзных заболеваний, в том числе об образовании опухолей.

«Сгущение крови говорит о воспалительном, а также опухолевом процессе. Это может быть заболевание, которое называется эритремия (когда вырабатывается избыточное количество клеток крови. — RT)», — объяснила она в беседе с «Москвой 24».

Другая частая причина — заболевания лёгких, отметила Романенко. Они приводят к увеличению количества красных кровяных телец.

Также густая кровь может свидетельствовать о наличии наследственных патологий, заключила терапевт.

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