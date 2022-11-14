Сомнолог Бузунов предупредил, что трудное пробуждение может быть связано с депрессией

Сомнолог доктор медицинских наук заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал, что трудность пробуждения по утрам может быть связана с недостатком света в холодное время года и, как следствие, развитием сезонной депрессии.

«Когда солнца становится всё меньше, потенциально возможно развитие так называемой сезонной депрессии, или сезонного аффективного расстройства, потому что недостаток солнечного света приводит фактически к тому, что у нас начинает меньше продуцироваться серотонина — гормона радости. Это приводит к снижению настроения, к падению работоспособности — и вставать по утрам не хочется», — объяснил он в интервью Радио Sputnik.

Специалист посоветовал в этом случае посетить солнечную страну. Если же такой возможности нет, воспользоваться правильными лампами, которые могут постепенно увеличивать яркость, имитируя рассвет.

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