Сомнолог Бузунов предупредил, что трудное пробуждение может быть связано с депрессией
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«Когда солнца становится всё меньше, потенциально возможно развитие так называемой сезонной депрессии, или сезонного аффективного расстройства, потому что недостаток солнечного света приводит фактически к тому, что у нас начинает меньше продуцироваться серотонина — гормона радости. Это приводит к снижению настроения, к падению работоспособности — и вставать по утрам не хочется», — объяснил он в интервью Радио Sputnik.
Специалист посоветовал в этом случае посетить солнечную страну. Если же такой возможности нет, воспользоваться правильными лампами, которые могут постепенно увеличивать яркость, имитируя рассвет.
Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.