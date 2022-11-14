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Замглавы «Армокома»: в ВС России поставят покрывающий тело костюм из композитной брони

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Заместитель гендиректора «Армокома» Олег Фаустов рассказал, что в России создадут костюм «железного человека» из композитной брони.

«Машины сами по себе не могут занимать те или иные рубежи и территории, туда в любом случае заходит человек. Для этого он, естественно, должен быть максимально защищён, поэтому все ведущие армии мира, и мы тут не исключение, рассматривают возможность создания такого «железного человека», — цитирует его РИА Новости.

Фаустов сообщил, что для поддержки костюма потребуется экзоскелет.

Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что в России рассматривают возможность увеличить калибр армейских автоматов с 5,45 мм.

Он также заявил, что автомат АК-12 доработали после применения в рамках спецоперации на Украине.

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