Вице-спикер ГД Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов ДНР и ЛНР

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением провести демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом информирует РИА Новости.

«Считаю правильным предложить демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР», — заявил Чернышов.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР.

В администрации Запорожской области заявили, что в регионе не будут объявлять мобилизацию. Также власти Запорожской области заявили, что пока ограничения на передвижение граждан в регионе в связи с военным положением не планируются.

С 20 октября на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введено военное положение.