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На юго-западе Москвы обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами

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Тело мужчины со множеством колото-резаных ран обнаружено в мусорном баке на юго-западе Москвы, подозреваемый задержан.

«Поздним вечером 12 ноября 2022 года в мусорном контейнере вблизи жилого дома, расположенного по улице Марии Ульяновой в городе Москве, обнаружено тело мужчины со множественными колото-резаными ранениями в области туловища», — говорится в сообщении СУ СК по столице.

Отмечается, что личность погибшего устанавливается.

Задержан подозреваемый 1999 года рождения, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее следователи организовали проверку после того, как в Косино-Ухтомском районе Москвы было обнаружено тело 14-летнего подростка. 

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