Оперштаб: пострадавший при ЧП в Ейске ребёнок остаётся в больнице в тяжёлом состоянии
- РИА Новости
Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Отмечается, что сегодня из больницы выписали ещё одного пострадавшего при ЧП.
«На сегодняшний день в медицинских учреждениях остаётся один пациент: в детской краевой клинической больнице — ребёнок в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.
17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.
В результате ЧП погибли 15 человек.