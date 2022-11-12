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Оперштаб: пострадавший при ЧП в Ейске ребёнок остаётся в больнице в тяжёлом состоянии

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Ребёнок, пострадавший в результате падения военного самолёта во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края, остаётся в больнице в тяжёлом состоянии.
Оперштаб: пострадавший при ЧП в Ейске ребёнок остаётся в больнице в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Отмечается, что сегодня из больницы выписали ещё одного пострадавшего при ЧП.

«На сегодняшний день в медицинских учреждениях остаётся один пациент: в детской краевой клинической больнице — ребёнок в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

17 октября в Минобороны рассказали, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

В результате ЧП погибли 15 человек.

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