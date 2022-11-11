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В Крыму установят 150 новых туристических знаков

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В Крыму планируют установить 150 новых туристических знаков, в том числе 100 пешеходных и 50 дорожных.
В Крыму установят 150 новых туристических знаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу Минкурортов.

«Знаки будут переданы в муниципальные образования и установлены местными администрациями к объектам туристического показа», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что единая система навигации позволяет туристам ориентироваться на дорогах и в достопримечательностях.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область вошла в число пилотных регионов, где будут развивать научно-популярный туризм для молодёжи.

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