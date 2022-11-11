В Крыму установят 150 новых туристических знаков
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу Минкурортов.
«Знаки будут переданы в муниципальные образования и установлены местными администрациями к объектам туристического показа», — заявили в пресс-службе.
Там добавили, что единая система навигации позволяет туристам ориентироваться на дорогах и в достопримечательностях.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область вошла в число пилотных регионов, где будут развивать научно-популярный туризм для молодёжи.