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В Ленобласти профинансируют НКО, помогающие детям и ветеранам

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В бюджет Ленинградской области на 2023 год внесли поправки о поддержке социальных некоммерческих организаций.
В Ленобласти профинансируют НКО, помогающие детям и ветеранам
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Финансирование сохранится на уровне прошлого года — более 3 млрд рублей. Дополнительно выделят 170 млн рублей.

«Мы понимаем, что за этими организациями стоят тысячи, миллионы волонтёров, ветеранов, людей с инвалидностью, детей-сирот, пожилых», — заявила Ольга Занко, депутат Государственной думы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве упростили порядок получения грантов для социально ориентированных НКО.

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