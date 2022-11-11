В Ленобласти профинансируют НКО, помогающие детям и ветеранам

В бюджет Ленинградской области на 2023 год внесли поправки о поддержке социальных некоммерческих организаций.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Финансирование сохранится на уровне прошлого года — более 3 млрд рублей. Дополнительно выделят 170 млн рублей.

«Мы понимаем, что за этими организациями стоят тысячи, миллионы волонтёров, ветеранов, людей с инвалидностью, детей-сирот, пожилых», — заявила Ольга Занко, депутат Государственной думы.

Ранее НСН сообщала, что в Москве упростили порядок получения грантов для социально ориентированных НКО.