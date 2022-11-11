В Ленобласти профинансируют НКО, помогающие детям и ветеранам
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Финансирование сохранится на уровне прошлого года — более 3 млрд рублей. Дополнительно выделят 170 млн рублей.
«Мы понимаем, что за этими организациями стоят тысячи, миллионы волонтёров, ветеранов, людей с инвалидностью, детей-сирот, пожилых», — заявила Ольга Занко, депутат Государственной думы.
Ранее НСН сообщала, что в Москве упростили порядок получения грантов для социально ориентированных НКО.