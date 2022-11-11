В Краснодарском крае зарегистрировали 74 случая COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае зарегистрировали 74 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (21 житель).

С начала пандемии в регионе заболели 340 927 человек, вылечились 329 241.

Тем временем в Санкт-Петербурге в настоящее время работает 90 пунктов интраназальной вакцинации от коронавируса. Таким способом привились более 10 тыс. жителей, передаёт kp.ru со ссылкой на Смольный.

Всего в городе привиться от COVID-19 можно в 181 пункте.

Ранее врач-педиатр Андрей Продеус призвал людей со сниженным иммунитетом пройти ревакцинацию.