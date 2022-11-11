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Эксперт по коммуникациям Шашлов дал советы по экономии в период распродаж

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Эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов дал советы по экономии в период распродаж.
Эксперт по коммуникациям Шашлов дал советы по экономии в период распродаж
  • Gettyimages.ru
  • © filadendron

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что желательно заранее составить список вещей, которые планируется приобрести, и подписаться на обновление цен.

«Это поможет зафиксировать изменения в стоимости и не попасться на фальшивую скидку. Кроме того, сравнить цены можно на маркетплейсах», — сказал эксперт.

По его словам, также стоит остерегаться фейковых сайтов — ресурсов, имитирующих страницы маркетплейсов.

Как считает Шашлов, нужно совершать покупки только на проверенных площадках.

Со своей стороны, член Объединения потребителей России, руководитель проекта «Тотальный контроль» Сергей Чухов в беседе с «Радио 1» отметил, что бдительность стоит проявлять и при онлайн-покупках, и при покупках непосредственно в магазине.

«Если вам нужен какой-то товар, то следите за ним в длительном временном интервале. Не покупайте товар сломя голову в момент какой-то распродажи, потому что это может оказаться не настолько выгодным, как кажется на первый взгляд», — сказал эксперт.

Ранее председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ прокомментировал ситуацию с распродажами и дал совет по совершению покупок.

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