Иммунолог Викулов призвал не принимать антибиотики без назначения врача

Врач — иммунолог-аллерголог Георгий Викулов призвал не принимать антибиотики без назначения врача.

«Когда мы ещё не знаем, какой именно возбудитель, но мы предполагаем определённый спектр возбудителей, врачи назначают в таких ситуациях препараты. Но это нельзя назвать профилактическими, это лечебные действия», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если человек неоднократно принимает один и тот же препарат без назначения врача, у него может развиться устойчивость к лекарству.

«Сами люди не могут знать, какие дозировки, какая продолжительность применения. Это приводит к селекции и появлению устойчивой флоры», — добавил Викулов.

Ранее врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог кандидат медицинских наук Алексей Жито в беседе с «Москвой 24» призвал не запивать лекарства газировкой.