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В Омской области рассказали о мерах поддержки детей-сирот

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В Омской области с начала 2022 года подписали 171 контракт на жильё для сирот, в Омске — 63 контракта.
В Омской области рассказали о мерах поддержки детей-сирот
  • Gettyimages.ru
  • © Akapong Osotsil / EyeEm

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего в 2022 году из федерального и областного бюджетов на закупку жилья для детей-сирот направили 632,5 млн рублей.

Также стало известно, что в Тверской области 22 многодетные семьи получили жильё, передаёт tverigrad.ru.

«Многодетные семьи — это основа, перспектива развития нашей демографии. Чем больше мы решаем жилищных вопросов, тем больше многодетных и молодёжи остаётся жить и трудиться на территории региона, где у них есть своя недвижимость», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Ранее сообщалось, что количество многодетных семей в Республике Татарстан выросло на 69% с 2012 года.

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