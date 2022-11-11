Косметолог Никанорова объяснила низкую эффективность кремов аnti-аge

Врач — дерматовенеролог-косметолог сети клиник лазерной эпиляции и косметологии «Подружки» Полина Никанорова рассказала, почему зачастую дорогая уходовая и антивозрастная косметика на даёт ожидаемого эффекта.

Крем, даже дорогой, не может затормозить процесс старения, отметила специалист в разговоре с ФАН.

«Дело в том, что у большинства косметических средств слишком большие молекулы, чтобы проникнуть сквозь базальную мембрану. Их зона действия — исключительно верхний слой кожи, то есть эпидермис. Так что обещание лифтинг-эффекта от антивозрастного крема — это маркетинговая уловка», — объяснила эксперт.

Чтобы справляться с косметологическими проблемами максимально естественно и эффективно, нужно обращаться к врачу-косметологу при первых проявлениях, резюмировала Никанорова.

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