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Косметолог Никанорова объяснила низкую эффективность кремов аnti-аge

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Врач — дерматовенеролог-косметолог сети клиник лазерной эпиляции и косметологии «Подружки» Полина Никанорова рассказала, почему зачастую дорогая уходовая и антивозрастная косметика на даёт ожидаемого эффекта.
Косметолог Никанорова объяснила низкую эффективность кремов аnti-аge
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Frederic Cirou

Крем, даже дорогой, не может затормозить процесс старения, отметила специалист в разговоре с ФАН.

«Дело в том, что у большинства косметических средств слишком большие молекулы, чтобы проникнуть сквозь базальную мембрану. Их зона действия — исключительно верхний слой кожи, то есть эпидермис. Так что обещание лифтинг-эффекта от антивозрастного крема — это маркетинговая уловка», — объяснила эксперт.

Чтобы справляться с косметологическими проблемами максимально естественно и эффективно, нужно обращаться к врачу-косметологу при первых проявлениях, резюмировала Никанорова.

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