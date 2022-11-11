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Автоэксперт Попов назвал невыгодной продажу машины на запчасти

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Автоэксперт Дмитрий Попов выразил мнение, что продажа машины на запчасти может быть невыгодной.
Автоэксперт Попов назвал невыгодной продажу машины на запчасти
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

«Это невыгодно, потому что тормозной цилиндр, колодки, трубка, поршни и тормозные диски — это набор металлолома, который ещё нужно грамотно собрать, а вместе — рабочая тормозная система», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, стоимость реализации автомобиля на запчасти всегда ниже, чем если продавать машину целиком.

«С продажей проблем нет, сейчас наверняка найдутся горячие головы на покупку, но они попытаются занизить стоимость, указав, что это б/у и так далее», — добавил Попов.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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