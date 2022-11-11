Врач Чернышова рассказала о бессимптомных случаях развития атеросклероза и диабета

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что человек может не подозревать о наличии у него ряда серьёзных заболеваний, поскольку многие патологии развиваются бессимптомно.

В беседе с «Москвой 24» она перечислила в ряду таких заболеваний атеросклероз, сахарный диабет, гипертонию, ВИЧ и онкологию.

Специалист отметила, что повышенный холестерин, сахарный диабет, ВИЧ никак не проявляют себя на ранних этапах.

«Онкологические заболевания очень часто не проявляются никакими жалобами до тех пор, пока опухоль не станет большого размера и не начнёт воздействовать на соседние ткани, сдавливать их», — отметила Чернышова.

Все эти заболевания, как правило, развиваются после 40 лет. Людям, достигшим этого возраста, врач посоветовала ежегодно проходить медицинские обследования.

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