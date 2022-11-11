В Подмосковье напомнили о возможности переобучиться на новую профессию

В Московской области рассказали о программе переобучения на новую профессию. Переподготовка проводится в рамках нацпроекта «Демография».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минсоцразвития региона.

«Переобучиться смогут те, кто рискует быть уволенным или уже потерял работу, а также молодые люди до 35 лет, мамы в декрете и предпенсионеры», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.

Среди популярных направлений — SMM-продвижение, бухгалтерия государственных и муниципальных организаций, менеджер по работе с маркетплейсами.

Ранее НСН сообщала, что в службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми.