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Международный фестиваль дизайна открылся в Москве

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Международный фестиваль «Дизайн Акт — 2022» открылся в Москве. Мероприятие продлится три дня.
Международный фестиваль дизайна открылся в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

Об этом сообщает ФАН.

Среди участников — депутаты Госдумы, промышленные дизайнеры, представители факультетов промдизайна ведущих вузов России.

«Очень важно, чтобы талантливые специалисты и начинающие дизайнеры нашли отклик у профессионального сообщества, которое сегодня профессионально работает над созданием передовых продуктов, которые, я надеюсь, будут конкурентными во всём мире», — заявил депутат, инициатор и соорганизатор фестиваля Денис Кравченко.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве в октябре прошёл форум «Сделано в России», организованный в рамках нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт».

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