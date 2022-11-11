Эндокринолог Петеркова рассказала о проекте поддержки детей с диабетом

Академик РАН, главный внештатный детский специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения России Валентина Петеркова рассказала о проекте «Альфа-эндо» для поддержки детей с диабетом.

«В Российской Федерации с сахарным диабетом живут около 55 тыс. детей. Почти у всех у них диабет первого типа. А если дети оказались в трудной жизненной ситуации, то они становятся ещё более уязвимыми. Поэтому многие государственные и негосударственные организации решили участвовать в проекте помощи детям с диабетом, оказавшимся в детских домах и интернатах, «Альфа-эндо», — цитирует эксперта «Петербургский дневник».

Как отметила Петеркова, программа направлена на то, чтобы не только обеспечить детей бесплатным мониторированием, но и научить персонал обращению с такими детьми.

«В экспериментальную программу вошли четыре региона: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Саратовская область. Но в нашей стране больше 80 регионов. Поэтому предстоит ещё очень большая работа», — добавила эксперт.

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