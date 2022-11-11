Узнать больше

Эндокринолог Петеркова рассказала о проекте поддержки детей с диабетом

Короткая ссылка
Академик РАН, главный внештатный детский специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения России Валентина Петеркова рассказала о проекте «Альфа-эндо» для поддержки детей с диабетом.
Эндокринолог Петеркова рассказала о проекте поддержки детей с диабетом
  • Gettyimages.ru
  • © SCIENCE PHOTO LIBRARY

«В Российской Федерации с сахарным диабетом живут около 55 тыс. детей. Почти у всех у них диабет первого типа. А если дети оказались в трудной жизненной ситуации, то они становятся ещё более уязвимыми. Поэтому многие государственные и негосударственные организации решили участвовать в проекте помощи детям с диабетом, оказавшимся в детских домах и интернатах, «Альфа-эндо», — цитирует эксперта «Петербургский дневник».

Как отметила Петеркова, программа направлена на то, чтобы не только обеспечить детей бесплатным мониторированием, но и научить персонал обращению с такими детьми.

«В экспериментальную программу вошли четыре региона: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Саратовская область. Но в нашей стране больше 80 регионов. Поэтому предстоит ещё очень большая работа», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить