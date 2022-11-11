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Блогер Некоглай заявил, что «чувствует себя как животное» из-за пародии на солдата

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Блогер Николай Лебедев (Некоглай) заявил, что совершил ошибку, сняв пародию на видео с российским солдатом в окопе, и «чувствует себя как животное» из-за этого.
Блогер Некоглай заявил, что «чувствует себя как животное» из-за пародии на солдата
  • Gettyimages.ru
  • © Georgijevic

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на видеообращение Некоглая.

Блогер заявил, что считает, что если бы сам был на месте российского солдата в окопе, то не выжил бы.

«Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста», — сказал он.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение о выдворении блогера Некоглая в Молдавию из-за нарушения им миграционного законодательства.

Также сообщалось, что военнослужащий, который отбрасывал от себя гранаты, находясь в окопе, оказался пехотинцем из Ленинградской области.

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