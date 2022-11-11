Родственники погибшего на Ставрополье школьника прокомментировали произошедшее

Родственники школьника, погибшего после конфликта в Ставропольском крае, прокомментировали случившееся.

«Когда сцепились двое мальчишек, даже в шутку, это всегда может кончиться плачевно <...> Нельзя обвинять ту семью. [Наша] семья никого не обвиняет <...> Это несчастный случай», — цитирует Life.ru семью школьника.

По словам родственников, судмедэксперт провёл экспертизу и заявил, что смерть наступила за несколько секунд и не в результате асфиксии.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае школьник умер, после того как одноклассник передавил ему сонную артерию в ходе потасовки, произошедшей во время перемены.