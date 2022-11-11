Мантуров объявил о переносе индексации цен на удобрения для российского рынка на 2023 год

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о переносе решения об индексации цен на удобрения для внутреннего рынка на 2023 год.

«Индексации цен для внутреннего потребления в этом году не будет (индексация должна была произойти в декабре), мы это решение перенесли на следующий год», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность с президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадера, подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.

Также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция и Россия договорились о бесплатных поставках зерна нуждающимся странам.