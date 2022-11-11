Узнать больше

Пятерых детей из ДНР наградили медалями «За проявленное мужество»

Короткая ссылка
Глава ДНР Денис Пушилин совместно с секретарём генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком вручили пятерым детям памятные медали «За проявленное мужество» Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Пятерых детей из ДНР наградили медалями «За проявленное мужество»
  • РИА Новости

«Виктория Поддубная вместе со своей сестрой Алиной пасли коров в посёлке Ясиновка, когда обнаружили неразорвавшиеся кассеты РСЗО «Ураган», мины-лепестки ПФМ-1 и другие снаряды. Девочки не убежали, а оградили территорию и сообщили в МЧС, тем самым предотвратив возможные трагедии», — сообщил Пушилин.

Глава республики отметил, что у каждого из детей своя история мужественных поступков, но всех их объединяет деятельная доброта.

«Ребята продолжительное время опекали пожилых людей, ухаживали за ранеными, оказывали гуманитарную помощь... Поблагодарили и родителей: отличных ребят воспитали», — заключил Пушилин.

Ранее школьнику Александру Стерхову из ижевской школы №88 вручили медаль МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить