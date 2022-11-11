Пятерых детей из ДНР наградили медалями «За проявленное мужество»

Глава ДНР Денис Пушилин совместно с секретарём генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком вручили пятерым детям памятные медали «За проявленное мужество» Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

«Виктория Поддубная вместе со своей сестрой Алиной пасли коров в посёлке Ясиновка, когда обнаружили неразорвавшиеся кассеты РСЗО «Ураган», мины-лепестки ПФМ-1 и другие снаряды. Девочки не убежали, а оградили территорию и сообщили в МЧС, тем самым предотвратив возможные трагедии», — сообщил Пушилин.

Глава республики отметил, что у каждого из детей своя история мужественных поступков, но всех их объединяет деятельная доброта.

«Ребята продолжительное время опекали пожилых людей, ухаживали за ранеными, оказывали гуманитарную помощь... Поблагодарили и родителей: отличных ребят воспитали», — заключил Пушилин.

Ранее школьнику Александру Стерхову из ижевской школы №88 вручили медаль МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».