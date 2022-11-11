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В Тюменской области почти 16 тысяч семей получили выплаты на первенца с начала года

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В Тюменской области 15 636 семей получили выплаты на первенца в 2022 году.
В Тюменской области почти 16 тысяч семей получили выплаты на первенца с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Thanasis Zovoilis

Об этом пишет megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Выплата предоставляется из средств федерального бюджета через органы соцзащиты населения на детей, рождённых после 1 января 2018 года.

«С 1 января 2023 года данная выплата будет предоставляться в виде универсального пособия», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в следующем году в Тюмени ожидается открытие новых объектов образования, передаёт «Вслух.ру». В бюджете предусмотрено 1,3 млрд рублей на оснащение построенных и отремонтированных учебных заведений.

В частности, будет введено в эксплуатацию три новые школы.

Ранее сообщалось, что число многодетных семей в Татарстане выросло на 69% с 2012 года.

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