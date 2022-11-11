Психолог Алексеева назвала контроль и обесценивание признаками поведения абьюзера

Клинический психолог Катерина Алексеева рассказала, по каким признакам можно распознать манипулятора.

Абьюзерами могут быть представители обоих полов, отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Женщины-абьюзеры могут манипулировать мужчиной сексуальной жизнью, контролировать, обесценивать, оскорблять и критиковать. У мужчин вариаций абьюза больше. Это может быть моральное, психологическое, финансовое и физическое насилие», — перечислила психолог.

По её словам, если вы чувствуете эмоциональное или физическое истощение после общения с человеком, не стоит игнорировать этот сигнал.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.