Узнать больше

Психолог Алексеева назвала контроль и обесценивание признаками поведения абьюзера

Короткая ссылка
Клинический психолог Катерина Алексеева рассказала, по каким признакам можно распознать манипулятора.
Психолог Алексеева назвала контроль и обесценивание признаками поведения абьюзера
  • Gettyimages.ru
  • © MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Абьюзерами могут быть представители обоих полов, отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Женщины-абьюзеры могут манипулировать мужчиной сексуальной жизнью, контролировать, обесценивать, оскорблять и критиковать. У мужчин вариаций абьюза больше. Это может быть моральное, психологическое, финансовое и физическое насилие», — перечислила психолог.

По её словам, если вы чувствуете эмоциональное или физическое истощение после общения с человеком, не стоит игнорировать этот сигнал.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова в разговоре с ФАН посоветовала родителям, дети которых стали жертвами школьного буллинга, перевести их в другой класс или учебное заведение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить