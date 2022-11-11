Исследование показало, что 16% россиян хотели бы продлить новогодние каникулы

Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что только четверо из десяти россиян считают оптимальной девятидневную продолжительность новогодних каникул, утверждённую правительством России на 2023 год.

Об этом пишет newizv.ru.

Отмечается, что отдыхать на Новый год от одного до трёх дней хотели бы 15% россиян, от четырёх до шести дней — 13% опрошенных, от семи до восьми дней — 6%.

Ещё 39% респондентов устраивают утверждённые девять дней каникул. Отдыхать больше установленного срока хотели бы 16% опрошенных: 7% — 10—13 дней, 9% — две недели.

Всего 5% участников опроса заявили, что готовы обойтись без отдыха на Новый год.

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