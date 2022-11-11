Исследование показало, что 16% россиян хотели бы продлить новогодние каникулы
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Об этом пишет newizv.ru.
Отмечается, что отдыхать на Новый год от одного до трёх дней хотели бы 15% россиян, от четырёх до шести дней — 13% опрошенных, от семи до восьми дней — 6%.
Ещё 39% респондентов устраивают утверждённые девять дней каникул. Отдыхать больше установленного срока хотели бы 16% опрошенных: 7% — 10—13 дней, 9% — две недели.
Всего 5% участников опроса заявили, что готовы обойтись без отдыха на Новый год.
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