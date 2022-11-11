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Исследование показало, что 16% россиян хотели бы продлить новогодние каникулы

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Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что только четверо из десяти россиян считают оптимальной девятидневную продолжительность новогодних каникул, утверждённую правительством России на 2023 год.
Исследование показало, что 16% россиян хотели бы продлить новогодние каникулы
  • Gettyimages.ru
  • © LordHenriVoton

Об этом пишет newizv.ru.

Отмечается, что отдыхать на Новый год от одного до трёх дней хотели бы 15% россиян, от четырёх до шести дней — 13% опрошенных, от семи до восьми дней — 6%.

Ещё 39% респондентов устраивают утверждённые девять дней каникул. Отдыхать больше установленного срока хотели бы 16% опрошенных: 7% — 10—13 дней, 9% — две недели.

Всего 5% участников опроса заявили, что готовы обойтись без отдыха на Новый год.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.

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