На набережной Канала имени Москвы обустроили велодорожки и спортивный кластер

Заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал об итогах работы по благоустройству набережной Канала имени Москвы в рамках программы «Мой район».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Работы прошли на участке от Ленинградского шоссе до МКАД.

«Общая площадь благоустройства составила около 14 га», — уточнил заммэра.

Уточняется, что специалисты обустроили дорожно-тропиночную сеть с велодорожкой, удобные пешеходные маршруты и спуск к набережной для маломобильных граждан. Также в районе появились детская площадка и спорткластер.

Ранее НСН сообщала, что в рамках работ по реабилитации лесопарка «Кусково» завершено устройство стилизованных детских площадок.