На набережной Канала имени Москвы обустроили велодорожки и спортивный кластер
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Работы прошли на участке от Ленинградского шоссе до МКАД.
«Общая площадь благоустройства составила около 14 га», — уточнил заммэра.
Уточняется, что специалисты обустроили дорожно-тропиночную сеть с велодорожкой, удобные пешеходные маршруты и спуск к набережной для маломобильных граждан. Также в районе появились детская площадка и спорткластер.
Ранее НСН сообщала, что в рамках работ по реабилитации лесопарка «Кусково» завершено устройство стилизованных детских площадок.