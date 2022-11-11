Узнать больше

Москомархитектура рассмотрела почти 49 тысяч заявок на электронные госуслуги с начала года

Короткая ссылка
Число заявок от застройщиков на оказание госуслуг в Москомархитектуре выросло более чем на 12% за год, заявила председатель ведомства Юлиана Княжевская.
Москомархитектура рассмотрела почти 49 тысяч заявок на электронные госуслуги с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Jauregui / EyeEm

«С начала года специалисты Москомархитектуры обработали 48 678 заявок на различные госуслуги по запросам застройщиков. Можно отметить, что количество заявок выросло более чем на 12% по сравнению с прошлым годом. Это означает, что строительная активность в Москве, несмотря на общие экономические трудности, остаётся высокой и даже растёт», — сказала Княжевская.

Она отметила, что в числе наиболее востребованных услуг — ведение сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, приёмка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков.

Со своей стороны, заммэра Москвы Андрей Бочкарёв добавил, что к настоящему времени в электронный вид переведены все основные госуслуги в сфере строительства — от оформления земельного участка и получения разрешения на строительство до выдачи разрешения на ввод и постановки объекта на кадастровый учёт.

По словам Бочкарёва, деятельность Стройкомплекса полностью автоматизирована, также организовано межведомственное информационное взаимодействие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить