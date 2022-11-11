Москомархитектура рассмотрела почти 49 тысяч заявок на электронные госуслуги с начала года

Число заявок от застройщиков на оказание госуслуг в Москомархитектуре выросло более чем на 12% за год, заявила председатель ведомства Юлиана Княжевская.

«С начала года специалисты Москомархитектуры обработали 48 678 заявок на различные госуслуги по запросам застройщиков. Можно отметить, что количество заявок выросло более чем на 12% по сравнению с прошлым годом. Это означает, что строительная активность в Москве, несмотря на общие экономические трудности, остаётся высокой и даже растёт», — сказала Княжевская.

Она отметила, что в числе наиболее востребованных услуг — ведение сводного плана подземных коммуникаций и сооружений, приёмка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков.

Со своей стороны, заммэра Москвы Андрей Бочкарёв добавил, что к настоящему времени в электронный вид переведены все основные госуслуги в сфере строительства — от оформления земельного участка и получения разрешения на строительство до выдачи разрешения на ввод и постановки объекта на кадастровый учёт.

По словам Бочкарёва, деятельность Стройкомплекса полностью автоматизирована, также организовано межведомственное информационное взаимодействие.