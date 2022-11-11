Адвокат Сулим назвала август лучшим месяцем для отпуска в 2023 году

Адвокат Ольга Сулим рассказала, когда в 2023 году выгоднее всего взять отпуск.

Лучше всего брать отпуск в те месяцы, на которые приходится больше рабочих дней, сказала эксперт «Российской газете». В 2023 году наиболее удачными для этого являются март (22 рабочих дня), август (23) и октябрь (22), уточнила Сулим.

Самый невыгодный для отпуска месяц — январь, в нём всего 17 рабочих дней, отметила она.

В июне и ноябре будет по три выходных дня из-за госпраздников — Дня России и Дня народного единства, а в мае — первомайские праздники, а затем День Победы.

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.