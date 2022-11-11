Узнать больше

В Москве более 7,5 млн диагнозов врачи поставили с помощью ИИ за два года

Короткая ссылка
С помощью искусственного интеллекта (ИИ) столичные врачи поставили более 7,5 млн предварительных диагнозов за два года.
В Москве более 7,5 млн диагнозов врачи поставили с помощью ИИ за два года

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Как отмечается, опыт использования системы поддержки принятия врачебных решений показал, что время назначения исследований в ходе приёма уменьшилось в среднем в десять раз.

Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить