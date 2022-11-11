В Москве более 7,5 млн диагнозов врачи поставили с помощью ИИ за два года
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Как отмечается, опыт использования системы поддержки принятия врачебных решений показал, что время назначения исследований в ходе приёма уменьшилось в среднем в десять раз.
Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.