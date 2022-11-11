В Москве более 7,5 млн диагнозов врачи поставили с помощью ИИ за два года

С помощью искусственного интеллекта (ИИ) столичные врачи поставили более 7,5 млн предварительных диагнозов за два года.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Как отмечается, опыт использования системы поддержки принятия врачебных решений показал, что время назначения исследований в ходе приёма уменьшилось в среднем в десять раз.

Ранее главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев беседе с URA.RU рассказал о внедрении системы искусственного интеллекта в медицину на Ямале.