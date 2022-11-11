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Автоэксперт Субботин назвал устройство для измерения давления в шинах полезным для зимы

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Автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин рассказал, что зимой, помимо распылителя воды и телескопической щётки для чистки снега, водителю стоит обзавестись и другими полезными аксессуарами.
Автоэксперт Субботин назвал устройство для измерения давления в шинах полезным для зимы
  • Gettyimages.ru
  • © sot

«Для зимы актуально устройство, которое позволяет мониторить давление в шинах. Оно по bluetooth передаёт сигнал с датчика давления прямо на колпачке на шине. Прибор приклеивается в любое место на центральной консоли. Если человек где-то застрял, можно спустить колёса — благодаря этому пятно контакта становится больше и улучшается зацеп. Таким образом человек сможет выехать из снега», — сказал эксперт в интервью «Вечерней Москве».

Ещё зимой можно возить с собой пуско-зарядное устройство, если у аккумулятора есть проблемы, отметил Субботин.

Также, по его словам, при большом минусе на улице лучше пользоваться утеплителем двигателя.

Ранее Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.

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