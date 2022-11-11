В Минздраве напомнили о возможности прикрепиться к любой поликлинике по ОМС
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
Так, гражданин может выбрать любую из числа включённых в реестр медорганизаций, участвующих в реализации программы ОМС.
Поликлиника по заявлению гражданина обязана его прикрепить и не имеет права отказать или требовать прикрепиться по месту жительства без объективных причин.
Если в новом регионе проживания отсутствует страховая медицинская организация, в которой гражданин ранее был застрахован, то в течение месяца необходимо выбрать новую страховую, уточнили специалисты.
Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.