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В Минздраве напомнили о возможности прикрепиться к любой поликлинике по ОМС

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Представители Минздрава России и Фонда обязательного медицинского страхования напомнили, что каждый застрахованный по ОМС россиянин имеет право один раз в год поменять медицинскую организацию, в которой ему амбулаторно предоставляется медпомощь.
В Минздраве напомнили о возможности прикрепиться к любой поликлинике по ОМС
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Так, гражданин может выбрать любую из числа включённых в реестр медорганизаций, участвующих в реализации программы ОМС.

Поликлиника по заявлению гражданина обязана его прикрепить и не имеет права отказать или требовать прикрепиться по месту жительства без объективных причин.

Если в новом регионе проживания отсутствует страховая медицинская организация, в которой гражданин ранее был застрахован, то в течение месяца необходимо выбрать новую страховую, уточнили специалисты.

Ранее НСН сообщала, что на базе кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы прошли обучение около 3 тыс. сотрудников поликлиник, где завершается капремонт по новому городскому стандарту.

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