Офтальмолог Гладилин назвал нарушение иннервации одной из причин косоглазия

Врач-офтальмолог офтальмологического отделения РДКБ РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Василий Гладилин рассказал об основных причинах развития косоглазия.

Это серьёзное заболевание, которое может привести к потере чёткости зрения. Чаще всего косоглазие возникает из-за нарушения иннервации, сообщил он «Известиям».

«Иннервация — это сигнал от нервной системы, поступающий к определённой мышце для того, чтобы она пришла в движение. Нарушение подразумевает частичное или полное отсутствие сигнала мышцы: она становится слабой, действует плохо. Всего у человека 12 глазодвигательных мышц, по шесть с каждой стороны. Если одна из них не работает, это приводит к нарушению баланса угла зрения, то есть к косоглазию», — уточнил специалист.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова в эфире «Радио 1» рассказала о случаях врождённой близорукости.