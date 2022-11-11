Офтальмолог Гладилин назвал нарушение иннервации одной из причин косоглазия
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Это серьёзное заболевание, которое может привести к потере чёткости зрения. Чаще всего косоглазие возникает из-за нарушения иннервации, сообщил он «Известиям».
«Иннервация — это сигнал от нервной системы, поступающий к определённой мышце для того, чтобы она пришла в движение. Нарушение подразумевает частичное или полное отсутствие сигнала мышцы: она становится слабой, действует плохо. Всего у человека 12 глазодвигательных мышц, по шесть с каждой стороны. Если одна из них не работает, это приводит к нарушению баланса угла зрения, то есть к косоглазию», — уточнил специалист.
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