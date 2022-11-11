Узнать больше

Офтальмолог Гладилин назвал нарушение иннервации одной из причин косоглазия

Короткая ссылка
Врач-офтальмолог офтальмологического отделения РДКБ РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Василий Гладилин рассказал об основных причинах развития косоглазия.
Офтальмолог Гладилин назвал нарушение иннервации одной из причин косоглазия
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Это серьёзное заболевание, которое может привести к потере чёткости зрения. Чаще всего косоглазие возникает из-за нарушения иннервации, сообщил он «Известиям».

«Иннервация — это сигнал от нервной системы, поступающий к определённой мышце для того, чтобы она пришла в движение. Нарушение подразумевает частичное или полное отсутствие сигнала мышцы: она становится слабой, действует плохо. Всего у человека 12 глазодвигательных мышц, по шесть с каждой стороны. Если одна из них не работает, это приводит к нарушению баланса угла зрения, то есть к косоглазию», — уточнил специалист.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова в эфире «Радио 1» рассказала о случаях врождённой близорукости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить