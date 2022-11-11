Адвокат Леськив предупредил о вероятности двойного штрафа за парковку на тротуаре

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив рассказал, за что могут оштрафовать автомобилиста при парковке во дворе. По его словам, сразу два штрафа водитель может получить за парковку на тротуаре.

С конца прошлого года суды стали усматривать в парковке на тротуарах близ жилых домов не одно административное правонарушение, а два, заявил эксперт Life.ru.

«Доводы о том, что нельзя привлекать к ответственности дважды за одно административное правонарушение (ч. 5 ст. 4.1 КоАП. — RT), в данной ситуации судьи обычно не принимают, указывая, что факт движения по тротуару — это одно правонарушение (ч. 2 ст. 12.15 КоАП), а факт остановки на тротуаре более 5 минут — другое (ч. 3 ст. 12.19 КоАП)», — объяснил Леськив.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.