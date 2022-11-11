Исследование показало, что около 60% россиян покупают «одноразовую» одежду

В результате исследования, проведённого сервисом объявлений «Юла», выяснилось, что у 57% россиян в гардеробе есть одежда, которая пригодилась им один-два раза в жизни.

Об этом пишут «Известия».

Чаще всего «вещи-однодневки» покупают на свадьбу, Новый год и корпоратив.

Выяснилось, что такие нерациональные покупки чаще свойственны женщинам, чем мужчинам (64% против 50%).

При этом 28% опрошенных рассказали, что ежегодно тратят до 10 тыс. рублей на вещи, которые они наденут всего раз, 23% — до 20 тыс., а 17% — до 30 тыс. рублей, сообщает Life.ru.

Ранее руководитель направления e-commerce по работе с маркетплейсами фулфилмент-оператора TEAM DEEM Дарья Татаринова рассказала, как избежать импульсивных покупок в «чёрную пятницу».