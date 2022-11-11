Ассоциация юристов России объявила о начале работы в ДНР

В Москве в Доме прав человека состоялось заседание президиума Ассоциации юристов России. Впервые участие в нём приняли и представители ДНР. Министр юстиции республики Юрий Сироватко выступил с приветственным словом по видеоконференции.

«Отныне наше ведомство — часть российской правовой системы. Поэтому мы открываем у нас представительство Ассоциации юристов России. В такой непростой период наши граждане нуждаются в правовой помощи, и я уверен, что совместными усилиями мы сможем оказать содействие по многим вопросам, которые у них возникают», — заявил Юрий Сироватко.

Ассоциация юристов России создана в 2005 году. Она объединяет региональные и федеральные союзы специалистов в области юриспруденции.

Основная цель — правовая поддержка национальных проектов и участие в разработке основных социально значимых законодательных актов.

В ближайшем будущем представительство Ассоциации начнёт полноценную работу в ДНР.