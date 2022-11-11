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Львова-Белова: сотрудники соцучреждений Запорожья могут пройти обучение в Москве

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что специалисты социальных учреждений Запорожской области могут пройти обучение в Москве.

«Со своей стороны мы готовы поддержать методически, готовы поддержать специалистами в качестве приезда на территорию, в качестве обучения специалистов Запорожской области на территории Москвы, например федерального центра», — передаёт РИА Новости слова детского омбудсмена.

Львова-Белова добавила, что аппарат готов «подобрать регионы», близкие Запорожью по структуре и по количеству детского населения, чтобы «выстроить новую систему», интегрированную в законодательство России. 

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что российские врачи провели медицинский осмотр более 12 тыс. детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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