Львова-Белова: сотрудники соцучреждений Запорожья могут пройти обучение в Москве

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что специалисты социальных учреждений Запорожской области могут пройти обучение в Москве.

«Со своей стороны мы готовы поддержать методически, готовы поддержать специалистами в качестве приезда на территорию, в качестве обучения специалистов Запорожской области на территории Москвы, например федерального центра», — передаёт РИА Новости слова детского омбудсмена.

Львова-Белова добавила, что аппарат готов «подобрать регионы», близкие Запорожью по структуре и по количеству детского населения, чтобы «выстроить новую систему», интегрированную в законодательство России.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что российские врачи провели медицинский осмотр более 12 тыс. детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.