В Кировской области построят мусоросортировочный завод

В Кировской области планируют построить мусоросортировочный завод.

Как сообщает progorod43, об этом стало известно на публичных слушаниях о проекте регионального бюджета на ближайшие три года.

На строительство предприятия выделен бюджетный кредит в размере 971 млн рублей.

«Думаю, в ближайшее время по этому вопросу мы придём к логическому завершению, определимся с местом. Концепт мусоросортировочного завода представим общественности и с удовольствием выслушаем все предложения», — сказал зампред правительства региона Юрий Терешков.

Также стало известно, что в Ульяновске до конца 2022 года обустроят 87 контейнерных площадок, передаёт mosaica.ru. На эти цели из городского бюджета выделили 14 млн рублей, отметил начальник управления по благоустройству Александр Ермаков.

Работы выполнены на 48 объектах, благоустройство ещё по 39 адресам должны завершиться до конца ноября.

Ранее сообщалось, что РЭО инвестирует более 2,5 млрд рублей в строительство двух мусорных заводов в Коми.