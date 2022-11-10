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Омская область получит более 500 млн рублей на ликвидацию двух крупных свалок

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Омская область получит более 500 млн рублей из федеральных средств для ликвидации двух крупных свалок в столице региона.
Омская область получит более 500 млн рублей на ликвидацию двух крупных свалок
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Соответствующее решение поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Со своей стороны, вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что работа проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Подготовительные мероприятия завершены, передаёт gorod55.ru.

Ранее сообщалось, что РЭО инвестирует более 2,5 млрд рублей в строительство двух мусорных заводов в Коми.

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