Омская область получит более 500 млн рублей на ликвидацию двух крупных свалок
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Соответствующее решение поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Со своей стороны, вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что работа проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».
Подготовительные мероприятия завершены, передаёт gorod55.ru.
Ранее сообщалось, что РЭО инвестирует более 2,5 млрд рублей в строительство двух мусорных заводов в Коми.