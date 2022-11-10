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Электросамокатами воспользовались почти 4 млн раз в Подмосковье за сезон

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В Московской области электросамокатами воспользовались почти 4 млн раз за минувший сезон.
Электросамокатами воспользовались почти 4 млн раз в Подмосковье за сезон
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные областного Минтранса.

Число поездок на электросамокатах выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.

По словам главы ведомства Алексея Гержика, в 32 округах было доступно больше 44 тыс. электросамокатов. Также было оборудовано свыше 27 тыс. парковочных пространств и зон, в том числе возле станций метро и МЦД, а также в парках.

Ранее автоэксперт Роман Солдатов в беседе с газетой «Известия» поддержал изменения в Правилах дорожного движения (ПДД) для электросамокатов и гироскутеров.

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