Офтальмолог Шилова рассказала о случаях врождённой близорукости

Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о случаях врождённой близорукости.

Сегодня мы говорим о «пандемии» близорукости, которая возникает в раннем возрасте, а порой бывает и врождённой, уточнила офтальмолог в эфире «Радио 1».

«Чем больше рождается недоношенных детей, тем больше проблем с близорукостью. Дело в том, что сетчатка должна формироваться внутриутробно, в темноте. Медицина развивается и даёт шанс выжить недоношенным детям. Но возникает проблема врождённой миопатии. Мы лечим таких детей», — резюмировала Шилова.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.