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Представители рынка заявили, что одежда и книги пользуются спросом у россиян в ходе онлайн-распродаж

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Представители крупнейших российских маркетплейсов рассказали, что в период онлайн-распродаж россияне охотнее всего покупают электронику, одежду и товары ежедневного спроса.
Представители рынка заявили, что одежда и книги пользуются спросом у россиян в ходе онлайн-распродаж
  • РИА Новости

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Так, в пресс-службе Wildberries сообщили, что самыми популярными покупками в первые дни распродаж стали книги, пижамы, гирлянды, свитеры, смартфоны, подарочные наборы косметики. Помимо этого, спросом пользуются одежда и обувь от брендов, которые сегодня сокращают своё присутствие в России.

В свою очередь, в Яндекс Маркете ожидают, что в этом году наибольшим спросом в ходе распродаж будут пользоваться электроника и бытовая техника, одежда и аксессуары, товары для дома, подарки.

Отмечается, что крупная распродажа — «чёрная пятница» — пройдёт в России в конце ноября, однако некоторые похожие акции уже начались.

Ранее «Известия» сообщали, что россияне стали заметно чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах в 2022 году, об этом заявили представители торговых площадок.

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