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Офтальмолог Комарова назвала инфекцию одной из причин слезоточивости

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Врач-офтальмолог Марина Комарова назвала возможные причины слезоточивости глаз.
Офтальмолог Комарова назвала инфекцию одной из причин слезоточивости
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист рассказала, что слёзоотделение может быть рефлекторной реакцией, необходимой для защиты зрения, например, из-за дыма, яркого света, холодного ветра или иных раздражителей.

Более серьёзными причинами слезоточивости глаз могут быть аллергии, предупредила офтальмолог.

Кроме того, слезоточивость может вызвать и инфекция, попавшая в глаза через носоглотку, подчеркнула эксперт. В связи с этим она посоветовала не трогать глаза руками во время вспышек вирусных заболеваний.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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